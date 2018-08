Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 8. avgusta - V hudi prometni nesreči, ki se je ob 19.15 uri zgodila na glavni cesti Slovenska Bistrica-Ptuj v Šikolah, pred odcepom za Rače, so umrle tri osebe, dve pa so reševalci odpeljali v ptujsko bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor. V nesreči sta bila udeležena dva osebna avtomobila.