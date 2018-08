Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 7. avgusta - Trgovanje na newyorških borzah se je začelo z rastjo indeksov. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji zadovoljni s četrtletnimi poročili, ki jih v teh dneh objavljajo podjetja. Indeksi se sicer vzpenjajo od dneva neodvisnosti, ki ga Američani praznujejo 4. julija. Indeks S&P 500 je od tedaj pridobil okoli pet odstotkov in se približuje rekordu.