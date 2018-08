The Weeknd, Shawn Mendes in Cardi B na festivalu Global Citizen

New York, 8. avgusta - The Weeknd, Shawn Mendes in Cardi B bodo med glavnimi nastopajočimi na festivalu Global Citizen, ki bo v newyorškem Central Parku potekal 29. septembra. Glasbeniki, med katerimi bodo po pisanju tujih medijev tudi Janet Jackson, John Legend in Janelle Monae, se bodo ponovno zavzeli za izkoreninjenje ekstremne revščine.