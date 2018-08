Coogan in Reilly kot komedijanta Stan in Olio

London, 8. avgusta - Britanski igralec Steve Coogan in njegov ameriški kolega John C. Reilly sta se prelevila v vlogi legendarnih komedijantov Stana Laurela in Oliverja Hardyja. Film Stan & Ollie v režiji Jona S. Bairda bo svetovno premiero dočakal 21. oktobra ob zaključku 62. festivala v organizaciji Britanskega filmskega inštitutu, v kina pa prihaja januarja 2019.