V prometni nesreči v Italiji umrlo 12 sezonskih delavcev iz Afrike

Bari, 6. avgusta - V čelnem trčenju tovornjaka s priklopnikom in kombija, ki je prevažal sezonske delavce, je danes v bližini južnoitalijanskega mesta Foggia umrlo 12 oseb, še tri so poškodovane, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Podobna nesreča, v kateri so umrli štirje sezonski delavci, se je na tem območju zgodila tudi minulo soboto.