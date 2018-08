Pri kakovosti zaščitenih slovenskih živil številne kršitve

Ljubljana, 8. avgusta - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v zadnjih letih pri inšpekcijskih pregledih zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil ugotovila številne kršitve. Med njimi so neustrezna označba, zavajajoča oznaka, neveljaven certifikat in neskladna spletna prodaja. V nekaterih primerih zavezanec sploh ni bil vključen v nadzor.