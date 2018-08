Na ravni Evropske unije ni direktive glede barvil za tetoviranje

piše Sara Erjavec Tekavec

Bruselj/Ljubljana, 9. avgusta - Poleti, ko se zaradi vročine kaže več kože kot običajno, na dan pokukajo tudi najrazličnejše tetovaže, ki so vse bolj moderne in pogost podkožni dodatek. Čeprav je področje kozmetike in tetoviranja močno regulirano, pa se Evropska unija še ni lotila barvil za tetoviranje, v katerih pa se lahko nahajajo tudi zdravju škodljive snovi.