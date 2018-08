V družbi Iskra Mehanizmi načrtujejo širitev na novo lokacijo

Kropa, 7. avgusta - Družba Iskra Mehanizmi ob uspešnem poslovanju veliko vlaga v razvoj novih projektov in njihovo realizacijo. Ker na obstoječih lokacijah v Lipnici in Kamniku ni več veliko prostora in možnosti za širitev, se pripravljajo na ureditev še ene lokacije na Gorenjskem. Med najbolj verjetnimi je lokacija v bližini brniškega letališča.