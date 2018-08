Čeh žrtev morskega psa v Rdečem morju

Kairo, 5. avgusta - V Rdečem morju je morski pes napadel in ubil češkega turista, ki je plaval v globokih vodah kakih 20 kilometrov severno od kraja Marsa Alam, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile egiptovske oblasti. Poudarile so sicer, da gre za poseben primer in da varnost turistov na območju ni posebej ogrožena.