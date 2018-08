Na slovesnosti ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora pozivi oblastem

Ljutomer, 5. avgusta - V Ljutomeru so proslavili 150. obletnico prvega slovenskega tabora in, kot je bilo v navadi na taborih, oblastem poslali zahteve za izboljšanje razmer. Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da moramo paziti eden na drugega in samostojno državo ter da je vsestranski razvoj državnosti bistven za razvoj našega naroda.