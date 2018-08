Na mejnih prehodih gneča, na nekaterih cestah zastoji

Ljubljana, 5. avgusta - Na nekaterih avtocestah in cestah po državi se vijejo kolone vozil. Večkilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami, a predor je ponovno odprt. Vozniki morajo večjo mero potrpežljivosti pokazati na mejnih prehodih s Hrvaško. Najdlje, uro in pol, se čaka na Obrežju in Gruškovju pri vstopu v državo.