Urankar najhitrejši v sprinterskih kvalifikacijah EP za mladince in mlajše člane

Skopje, 4. avgusta - Spustaši na divjih vodah so opravili s kvalifikacijami sprinta na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Skopju. Med kajakaši do 23 let je najboljši čas postavil Anže Urankar, v isti konkurenci je bil Tim Novak tretji. V nedeljskem posamičnem finalu bo poleg njiju še pet slovenskih čolnov.