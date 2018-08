Koprski policisti preiskujejo jutranje nasilje z umorom v Krkavčah

Šmarje, 4. avgusta - Policisti Policijske uprave (PU) Koper preiskujejo primer nasilja, ki se je končal s smrtjo starejšega moškega danes zjutraj v Krkavčah. Kot so sporočili, naj bi 71-letni Koprčan pretepel 83-letnega moškega in 75-letno žensko. 83-letnik je zaradi poškodb na kraju umrl, žensko pa so poškodovano odpeljali v bolnišnico.