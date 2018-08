Na mednarodnih operacijah in misijah nekaj več kot 300 vojakov

Ljubljana, 4. avgusta - Slovenska vojska (SV) je svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja v Albanijo leta 1997. Danes je težišče delovanja SV v mednarodnih operacijah in misijah na Kosovu in Afganistanu, pripadniki pa delujejo tudi v Bosni in Hercegovini, Libanonu, Siriji, Somaliji, Srbiji in Makedoniji. Skupaj jih je trenutno nekaj več kot 300.