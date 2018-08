Mandarić: Novega trenerja še ni, ponujajo pa se sami

Brnik, 3. avgusta - Nogometaši Olimpije so v četrtek s skupnim izidom 6:2 izločili severnoirski Crusaders in se prebili 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Na sinočnji povratni tekmi jih je vodil Aleksandar Linta, ki je moštvo začasno prevzel po odhodu Ilije Stolice. Kot pravi predsednik kluba Milan Mandarić, bo Linta še nekaj časa opravljal to delo.