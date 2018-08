Hemingwayeva zgodba prvič objavljena po 62 letih od nastanka

New York, 5. avgusta - Ameriška literarna revija The Strand Magazine v novi izdaji po 62 letih od nastanka prvič objavlja zgodbo A Room on the Garden Side slovitega pisatelja Ernesta Hemingwaya. Zgodba se dogaja v pariškem hotelu Ritz takoj po osvoboditvi Pariza med drugo svetovno vojno, njen protagonist pa je ameriški pisatelj Robert, piše The New York Times.