Mrakova in Macarolova po prvem dnevu SP nista bili zadovoljni

Arhus, 2. avgusta - Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat), aktualni evropski prvakinji v razredu 470 in bronasti z lanskega svetovnega prvenstva v Grčiji, sta po prvem dnevu SP za olimpijske razrede v danskem Aarhusu skupno 14. (34 točk); V uvodnih regatah sta bili na 14. in 20. mestu, kar je precej manj od njunih pričakovanj.