Kaspersky Lab: Aplikacije za souporabo vozil ranljive za napade

Moskva, 4. avgusta - Raziskovalci družbe Kaspersky Lab so testirali varnost 13 aplikacij za souporabo vozil, razvitih po vsem svetu. Odkrili so, da vse aplikacije vsebujejo številne varnostne pomanjkljivosti, ki bi lahko nepridipravom omogočile prevzem nadzora nad vozili v sistemu, so sporočili iz družbe.