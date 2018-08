Z iztekom tretjega programa pomoči konec osemletne grške krize

piše Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 11. avgusta - Grčija, najšibkejši člen območja evra, ki je bila v minulih osmih letih pogosto na robu bankrota in izstopa iz območja skupne evropske valute, bo 20. avgusta končala tretji program finančne pomoči. V EU so junija razglasili konec grške krize, a v IMF svarijo pred preveč optimističnimi fiskalnimi napovedmi in reformno utrujenostjo Grkov.