Ministrstvo: Celjsko sodišče v primeru stečajnega upravitelja Kosa ukrepalo šele po posredovanju

Celje, 3. avgusta - Pravosodno ministrstvo je sprejelo končno poročilo v izrednem nadzoru nad celjskim okrožnim sodiščem zaradi neporočanja o začetku preiskave stečajnega upravitelja Tomaža Kosa. Ugotovili so, da je sodna uprava celjskega sodišča aktivno pristopila k reševanju problematike šele, ko so jih na to opozorili z ministrstva, so pojasnili za STA.