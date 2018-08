Tedenski pregled - svet od 3. do 9. 8.

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Ljubljana, 10. avgusta - V Evropi se je stopnjevala vročina, ki je zaostrovala sušo, netila požare in terjala mrtve, nato pa so prišla še neurja. Med ZDA in Iranom so se zaradi vnovične uvedbe ameriških sankcije stopnjevale napetosti, zaradi človekovih pravic sta se sprli Kanada in Savdska Arabija. Brez večjega odmeva je minil spomin na prvi napad z atomsko bombo.