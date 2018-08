V Šmarju pri Jelšah prvi Festival družine in kulinarike

Šmarje pri Jelšah, 3. avgusta - Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah pred kulturnim domom danes pripravlja prvi Festival družine in kulinarike. V zavodu so za STA povedali, da želijo z njim prispevati k temu, da bi družine čim več prostega časa preživljale skupaj.