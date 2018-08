Mladiborčani letos znova s prostovoljskimi akcijami

Maribor, 3. avgusta - Mestni mladinski svet Maribor se bo z današnjo prvo akcijo znova lotil že pred tremi leti začetega projekta Mladiborčani, s katerim želi spodbuditi mlade prostovoljce, ki jim je mar za mesto in želijo svoj čas in dobro voljo prispevati v dobro Maribora in njegovih meščanov. Skupina 15 prostovoljcev bo danes urejala okolico Starega mostu.