ZDA razkrile aretacije treh ukrajinskih mednarodnih hekerjev

Seattle, 2. avgusta - Predstavniki ameriškega pravosodnega ministrstva so v sredo v Seattlu objavili aretacije treh ukrajinskih hekerjev, ki so od leta 2015 več kot sto podjetjem v ZDA, Avstraliji, Franciji in Veliki Britaniji ukradli podatke o kreditnih in plačilnih karticah 15 milijonov ljudi in jih prodajali naprej.