Prodaja avtomobilov v ZDA julija večinoma nazadovala

Detroit, 2. avgusta - Ameriška avtomobilska podjetja so v sredo večinoma poročala o padcu prodaje v juliju v primerjavi z julijem lani, nadaljuje pa se rast prodaje poltovornjakov in športnih terencev ter nazadovanje prodaje manjših in navadnih osebnih avtomobilov. Analitiki še vedno ocenjujejo, da bo prodaja letos dobra, okrog 17 milijonov vozil.