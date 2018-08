Vrhovno sodišče bo lahko odslej že med obravnavo primera zaprosilo za mnenje ESČP

Ljubljana, 1. avgusta - Danes začenja veljati protokol 16 k evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, po katerem bosta lahko tudi slovensko vrhovno in ustavno sodišče Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) zaprosila za svetovalno mnenje glede pravnih vprašanj v zvezi z interpretacijo konvencije in njenih protokolov.