V Srednjeafriški republiki umorili tri ruske novinarje

Bangui, 1. avgusta - V Srednjeafriški republiki so oboroženci v torek umorili tri ruske novinarje, ki so bili na poti med mestoma Sibut in Dekoua v osrednjem delu države. Trojica je pripravljala dokumentarec o skupini ruskih plačancev Wagner v tej z diamanti bogati državi, kjer prebivalstvo tolče revščino. Dokumentarec je financiral kritik Kremlja Mihail Hodorkovski.