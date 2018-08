V požaru v Beogradu več poškodovanih

Beograd, 1. avgusta - V beograjski četrti Zemun je v torek zvečer izbruhnil požar, ki je zajel skladišča in proizvodne prostore več podjetij. Preventivno so evakuirali tudi okoliško prebivalstvo. V požaru, ki so ga že omejili, je bilo po podatkih nujne pomoči poškodovanih osem ljudi, med njimi šest gasilcev, poročajo srbski mediji.