Azijske borze neenotno

Tokio, 1. avgusta - Azijske borze v današnjem trgovanju niso imele enotne smeri. Vlagatelji so bili po poročanju tujih tiskovnih agencij previdni v pričakovanju, ali bosta največji svetovni gospodarstvi ZDA in Kitajska morda otoplili trgovinske odnose po tem, ko so ti postali precej napeti zaradi uvajanja uvoznih carin v ZDA.