Generacija otrok leta 2017 znova številčno manjša

Ljubljana, 1. avgusta - Deseto leto zapored se je leta 2017 v Sloveniji rodila generacija z več kot 20.000 otroki, vendar je bila tudi ta v primerjavi s prejšnjo številčno spet šibkejša, in to za pol odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs). Povprečna starost žensk, ki so rodile v letu 2017, je 30,9 leta in se od leta 2016 ni spremenila.