Obsežni gozdni požari tudi v Kanadi

Toronto, 30. julija - V kanadski provinci Ontario se tamkajšnji gasilci že več dni borijo proti obsežnim gozdnim požarom. Po navedbah ministrstva za okolje so doslej našteli več kot sto požarov, od katerih jih četrtina še ni pod nadzorom. Največji požar je na 82 kvadratnih kilometrih površine in grozi, da bo zajel bližnjo avtocesto in železniško povezavo.