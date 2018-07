V Zimbabveju volijo na prvih volitvah po padcu Mugabeja

Harare, 30. julija - V Zimbabveju potekajo prve splošne volitve od lanskega padca diktatorja Roberta Mugabeja, ki je državo vodil skoraj 40 let in jo privedel v globoko gospodarsko krizo. Pred volišči so bile dolge vrste volivcev še pred njihovim odprtjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.