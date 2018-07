Furs opominja na vložitev napovedi za odmero dohodnine za lani

Ljubljana, 31. julija - Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine, ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna, čeprav so imeli v letu 2017 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, ne glede na višino prejetega dohodka. Rok za to se izteka danes, so spomnili v Finančni upravi RS (Furs).