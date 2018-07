Skladatelj Leon Firšt veliki zmagovalec glasbenega tekmovanja na Filipinih

Manila, 30. julija - Mladi slovenski skladatelj Leon Firšt (1994) je na mednarodnem tekmovanju iz glasbene kompozicije v filipinskem mestu Banaue prejel veliko nagrado za skladbo The Story of Ifugao, poroča portal Inquirer. Glavna nagrada je vredna 12.000 ameriških dolarjev, v četrtek pa sta slavila tudi Italijanka Alessandra Salvati in Filipinec Jem Robert Talaroc.