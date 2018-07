Uradno poročilo o izginotju malezijskega letala brez pojasnil

Kuala Lumpur, 30. julija - Dolgo pričakovano uradno poročilo o izginotju malezijskega letala ni podalo novih informacij. To je ujezilo svojce pogrešanih, ki so upali, da jim bo poročilo več kot štiri leta po izginotju letala s 239 ljudmi na krovu prineslo nek zaključek in s tem duševni mir.