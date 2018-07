Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 30. julija - Danes bo povečini sončno. Popoldne ali zvečer bo predvsem v hribovitem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, v Vipavski dolini in na Goriškem do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.