Mariborsko kopališče Pristan bo vendarle dočakalo prenovo

Maribor, 4. avgusta - Mariborska občina se bo, potem ko so na zadnji seji mestnega sveta potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta, v kratkem lotila sanacije 25-metrskega bazena in malega bazena ter tehnične in energetske sanacije v kopališču Pristan. Kot je povedal Bojan Strajnar, je investicija ocenjena na dobrega 1,2 milijona evrov.