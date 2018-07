Zaradi okrepljene varnosti letos dražje pivo na Oktoberfestu

München, 29. julija - Zaradi dodatnih varnostnih ukrepov, ki so jih uvedli po več terorističnih napadih, bodo morali letošnji obiskovalci tradicionalnega Oktoberfesta v Münchnu za vrček piva odšteti od 10,70 do 11,50 evra. Cena piva se viša že več let, letos pa bo dražje za okvirno 55 centov, predvsem zaradi stroškov varovanja.