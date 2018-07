V Armeniji zaradi suma volilnih prevar aretirali nekdanjega predsednika

Erevan, 28. julija - Armenske oblasti so v petek zvečer aretirale nekdanjega predsednika Roberta Kočarjana zaradi suma prevar na volitvah leta 2008 v korist tedanjega zaveznika Serža Sarkisjana. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 15 let zapora. Politik očitke zavrača ter trdi, da gre za izmišljene in politično motivirane obtožbe.