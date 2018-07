Nasa praznuje 60 let

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 28. julija - ZDA so pred 60. leti ustanovile ameriško vesoljsko agencijo Nasa, da bi lažje tekmovale s tedanjo Sovjetsko zvezo, ki jih je pri osvajanju vesolja prehitevala. Odtlej je agencija doživljala velike uspehe in hude poraze. Danes, v času vse več vesoljskih agencij po svetu in komercialnih programov, Nasa išče nove izzive.