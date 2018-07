Celjska občina v sanacijo zemljine na igrišču vrtca na Aljaževem hribu

Celje, 27. julija - Celjska občina je začela sanacijo zemljine na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu, ker so tudi na tem igrišču presežene opozorilne ali kritične vrednosti kadmija, svinca in cinka. Izvajalec del celjsko podjetje Vzdrževanje in obnova cest (Voc) bo v okviru sanacije odstranil 50 centimetrov vrhnje plasti zemljine.