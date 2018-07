Renault v polletju z močnim padcem dobička

Pariz, 27. julija - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault je v prvem polletju vknjižil nekaj manj kot dve milijardi evrov čistega dobička, kar je 18,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Glavni krivec za to je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Nissan, s katerim je Renault povezan v partnerstvo in po katerem so kupci manj povpraševali.