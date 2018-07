Ljubljana, 30. julija - Na današnji dan pred 200 leti se je rodila angleška pesnica in pisateljica Emily Bronte, ki skupaj s sestrama Charlotte in Anne velja za eno najznamenitejših književnic 19. stoletja. Uporabljala je psevdonim Ellis Bell, pod katerim je leta 1847 objavila svoj prvi in edini roman Viharni vrh. Z njim je zaznamovala angleško romantično prozo.