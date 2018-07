V Moskvi razstava slikarjev beneške šole

Moskva, 29. julija - V Puškinovem muzeju v Moskvi je na ogled razstava Triumf barve, od Tiepola do Canaletta in Guardija, ki združuje 57 del predstavnikov beneške šole. Kustosa razstava Giovanni Carlo Federico Villa iz Vicenze in Vittoria Markova iz Moskve sta na njej združila blišč in dekorativni okus, mite in krajine.