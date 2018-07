Predlogu zaključnega računa proračuna za lani mnenje s pridržkom

Ljubljana, 27. julija - Računsko sodišče je predlogu zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017 izreklo mnenje s pridržkom. Največ napak je ugotovilo v splošnem delu napačno izkazanega poslovanja z javnim skladom za podjetništvo ter javnim skladom za regionalni razvoj in razvoj podeželja, kjer so bili izdatki v računu finančnih terjatev in naložb preveč izkazani.