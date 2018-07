Intel presegel pričakovanja analitikov

New York, 27. julija - Ameriški Intel, drugi največji svetovni proizvajalec polprevodnikov za korejskim Samsungom, je v drugem četrtletju letos z dobičkom in prihodki presegel pričakovanja analitikov. Čisti dobiček se je tako z lanskih 2,8 milijarde dolarjev povzpel na pet milijard, prihodki pa so narasli za 15 odstotkov na 17 milijard dolarjev.