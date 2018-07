Dogovor Trumpa in Junckerja z ogromno vprašaji in brez jamstev

Bruselj, 26. julija - Dogovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja je nedvomno izboljšal vzdušje v odnosih EU in ZDA, ni pa nikakršnih jamstev, da bo uresničen. Odpira tudi ogromno vprašanj o izvedljivosti obljubljenega, zlasti o tem, kako bo EU od ZDA kupovala več soje in utekočinjenega zemeljskega plina.