Lesnopredelovalnemu centru Gomilsko neposreden priključek na avtocesto

Ljubljana, 26. julija - V Ljubljani so danes podpisali dogovor glede umeščanja in izgradnje priključka na avtocesto zaradi neposredne cestne povezave do lesnopredelovalnega centra Gomilsko, ki ga je škotska družba BSW izbrala za 40-milijonsko investicijo v gradnjo največje žage v Sloveniji. Zgradili naj bi ga skupaj s tretjo razvojno osjo.