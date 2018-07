Objavljeno javno povabilo za imenovanje članov strokovnega sveta za zagovorništvo otrok

Ljubljana, 26. julija - Varuh človekovih pravic je v sredo objavil javno povabilo za imenovanje članic in članov strokovnega sveta za zagovorništvo otrok. K sodelovanju vabi predstavnike strokovne javnosti in nevladnih organizacij, ki so strokovnjaki na področju varstva otrokovih pravic. Prijave je treba poslati najkasneje do 31. avgusta.