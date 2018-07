Jane Austen je občudoval tudi kralj George IV.

London, 27. julija - Doktorski študent Univerze v Pensilvaniji Nicholas Foretek je med brskanjem po kraljevih arhivih na gradu Windsor naletel na zanimivo odkritje. Našel je račun, ki razkriva, da je bodoči kralj George IV., tedaj še princ, za 15 šilingov kupil izvod romana Razsodnost in rahločutnost Jane Austen, in to še preden je bil javno oglaševan.